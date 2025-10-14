Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'ndan Filistin'e Destek Kermesi

Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'nda öğretmen, öğrenci ve veliler kermes düzenleyip gelirini Diyanet aracılığıyla Filistinli çocuklara bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:54
Öğrenciler şiir, resim ve el işleriyle dayanışma gösterdi

Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrenciler ve veliler, gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere kermes düzenledi. Etkinlik okulun bahçesinde gerçekleştirildi ve evlerde hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Kermeste öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlatan şiirler okudu; ayrıca resim ve el işi sergisi açıldı. Katılımcılar boyunlarına kefiye bağlayarak Gazzeli çocuklara destek mesajı verdi.

Okul Müdürü Yıldız Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirterek öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Güzel, "Filistin tüm insanlığın kanayan yarasıydı. 4 Eylül Ortaokulu olarak da çocuklar bizim kanayan yaramız. Öğrencilerimiz bu konuya çok hassaslar. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, Filistin'e yardım kampanyası için 'Biz de varız.' diyerek ortak bir çalışma yaptı. Onların yaptıkları ürünlerden elde edilen gelirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Filistin'e göndereceğiz." dedi.

6. sınıf öğrencisi Esila Naz Şener ise, "Gazze'deki çocuklar için her zaman dua ediyoruz. Onlara çok üzülüyoruz." diye konuştu.

