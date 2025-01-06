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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu Toplantıyı Terk Etti

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu, CHP'li Erkan Erdoğan ile yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı terk etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:16
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu Toplantıyı Terk Etti

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde Gergin Anlar

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu, İmar Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan ile yaşanan tartışma sonrasında toplantıyı terk etti.

Toplantının Gündemi

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin ocak ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, Gürpınar 3. Etap uygulama imar planındaki maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili söz aldı.

İtiraz ve Tartışmalar

Bilgiş, imar komisyonu toplantısında Erdoğan'ın planları son anda komisyona getirmesine itiraz ettiklerini aktararak, "Erkan Bey, 'Ben Komisyon başkanıyım, ben belirlerim, acelemiz var.' diyerek yanıtladı," dedi. Bilgiş, komisyon toplantısında karşılıklı tahammül ve saygıyı sağlayamadıklarını belirtti.

Erdoğan'ın Cevabı

İmar Komisyonu Başkanı Erkan Erdoğan, eleştirilere her zaman açık olduklarını ifade ederek, "Kimseyi arattırmadım, bazı saygısızlıklar Komisyon'da da yapılıyor," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı'nın Araya Girmesi

Belediye Başkanı Çalık, gerginliğin artması üzerine, "Hepimiz siyaset yapıyoruz. Meclis'ten çıkalım, kahve ısmarlayalım, odamda konuşalım," önerisinde bulundu.

AK Parti Grubu Toplantıyı Terk Etti

Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti grubu, Belediye Başkanı Çalık'a taraflı davrandığı gerekçesiyle tepki göstererek Meclis toplantısını terk etti.

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