Beylikdüzü E-5'te feci kaza: Çağatay Olcay hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Beykent mevkiinde meydana geldi

Beylikdüzü E-5 karayolu Beykent mevkiinde gece saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Olayda, Çağatay Olcay idaresindeki araç orta refüje çarptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde aracın hakimiyetinin kaybedildiği belirtiliyor. Kazayı gören çevredeki sürücüler Çağatay Olcay'ın yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza alanında gerçekleştirdi, ardından Olcay hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Çağatay Olcay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası yaşananlar ve müdahaleler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

