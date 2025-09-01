Beylikdüzü Meclisinde Önerge Protestosu: AK Parti Önergeleri Reddedildi

Beylikdüzü Meclisinde Önerge Krizi

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin eylül ayı 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında yapıldı. Toplantıda, AK Parti Grubu tarafından verilen üç sözlü soru önergesinin CHP'li üyelerin oylarıyla başkanlık makamına havalesinin reddedilmesi gerginliğe yol açtı ve AK Parti ile MHP grupları salonu terk etti.

Soru önergelerinin odağı: West İstanbul Marina ve kaçak yapı iddiası

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, sözlü soru önergesinde West İstanbul Marina'da ruhsata dayandırılmayan ve ticari alana dönüştürüldüğü öne sürülen yapıya dikkat çekti. Tüncel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

CHP'li bir meclis üyesinin kaçak yapı yaptığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

West İstanbul Marina'da herhangi bir projeye dayandırılmayan yapının ruhsatsız şekilde büyütülen kafe ve tenis kortu içeren ticari alana dikkati çekmek istediğini belirten Tüncel, CHP Meclis Üyesi tarafından kullanılan bu yapının yapı ruhsatı ve kira kontratı var mıdır? Yoksa neden bugüne kadar işlem yapılmamıştır? Bu yapının bulunduğu alan kamuya ait midir? Eğer öyleyse, hangi hukuki gerekçeyle kullanımına izin verilmiştir?

Tüncel ayrıca, Marina’da yelken yapan sporculara verilmesi gereken ve 300 metrekare hakkı olan alan, kaçak bir şekilde 1243 metrekare alkollü mekana dönüştürülmüştür iddiasını dile getirdi ve restoranın deniz üzerindeki mimariye aykırı yapısının vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı: Yapı hem kaçak hem çökme riski taşımaktadır.

Diğer önergeler: Pazar İstanbul ve cami yakınındaki alkollü mekan iddiası

AK Parti'li Meclis Üyesi İzzet Neşet Yafes Bakırcı'nın Pazar İstanbul projesiyle ilgili sözlü soru önergesinin de başkanlık makamına havalesi CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmedi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Altunbaş ise Cumhuriyet Mahallesi'nde camiye yakın bir bölgede alkollü mekan yapıldığı iddiasıyla önerge verdi. Altunbaş, ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak şu tespitleri ve soruları sıraladı:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. ve 18. maddeleri ile belediyelere, imar planlarına uygun hareket etme, yeşil alanları koruma ve kamu yararına aykırı kullanımın önlenmesi görev ve sorumluluğu verildiğini hatırlatan Altunbaş, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. ve 18. maddeleri uyarınca park alanlarının amacı dışında kullanılmasına izin verilemeyeceğini belirtti. Altunbaş şu ifadeleri kullandı:

Buna rağmen Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1618 ada, park, parselinde, camiye yakın bir bölgede alkollü mekan inşaatı yapıldığı ve belediyece buna göz yumulduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Bu durum hem hukuka aykırılık teşkil etmekte hem de toplumsal hassasiyetleri zedelemektedir.

Altunbaş, denetim kayıtları, ruhsat işlemleri, zabıta müdahalesi ve iddialara ilişkin idari/adi soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ayrıntılı soru önergesini meclise sundu. Altunbaş ayrıca, Biz AK Parti Grubu olarak Beylikdüzü’nün parklarını, yeşil alanlarını, çocuklarımızın geleceğini, milletimizin değerlerini hiç kimseye rant uğruna sattırmayız. ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Meclis sonucu ve tepkiler

Tüncel ve Altunbaş'ın soru önergelerinin başkanlık makamına havalesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş karara tepki göstererek, önergelerin nezaket kuralları gereği başkanlık makamına havale edilmesi gerektiğini belirtti ve Önergeleri, başkanlık makamına havale etmeseniz de Beylikdüzü sokaklarında vatandaşlarımıza anlatacağız. dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ise Meclis iradesine işaret ederek, Meclisin iradesine ben ipotek koyamam. Böyle karar alıyor meclis. şeklinde cevap verdi.

Kararın ardından AK Parti ve MHP grupları, üç soru önergesinin reddedilmesine tepki olarak salonu terk etti.