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Beylikdüzü'nde 36 Saat Süren Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Beylikdüzü'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin 36 saat süren müdahalesine rağmen devam ediyor. Çökme riski bulunan fabrikaya giriş yasaklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:33
Beylikdüzü'nde 36 Saat Süren Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 36 Saattir Sürüyor

Beylikdüzü'nde, 23 Kasım Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında başlayan yangın, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ev gereçleri üretimi yapan 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri Alarmda

Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay bölgesine takviye gönderildi. Ancak yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi ve zaman zaman patlamalar yaşandı.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Olay yerinde polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevreyi kordona aldı. Yangına müdahale edilememesi ve yıkılma riski nedeniyle fabrikaya giriş yasaklandı; bölgedeki yollar polis tarafından kapatıldı.

Sağlık Ekipleri Hazır Bekletiliyor

Ambulans ve sağlık ekipleri, olası yaralanmalara karşı alanda hazır bir şekilde bekletiliyor. Yangın söndürme işlemleri, robotik araçlar ve dışarıdan müdahalelerle sürdürülüyor.

Sivil araçların fabrikaya geçişine izin verilmemesi, yangının ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36...

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36...

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

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