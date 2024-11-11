Beylikdüzü'nde Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 8.635 TL Ceza

Beylikdüzü’nde Acil Durum Bilinci Yok!

Beylikdüzü'nde, ambulansa yol vermeyen bir sürücü, 8.635 lira idari para cezasına çarptırıldı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada viral hale gelen görüntüler üzerine başlattığı inceleme sonucunda ortaya çıktı.

Ters Yönde Seyreden Araç Tespit Edildi

8 Ekim 2023 tarihinde Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü M.A., yapılan detaylı araştırmanın ardından kimliği tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Cezalar ve Adli İşlemler Başlatıldı

M.A. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek', 'cam film uygulaması' ve 'ters yönde sürmek' maddelerinden toplam 8.635 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'na göre, kara yollarında ulaşım araçlarının tehlikeli bir şekilde kullanılması ile ilgili adli işlem de başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.