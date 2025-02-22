Beylikdüzü'nde Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

Beylikdüzü'nde arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:57
Beylikdüzü'nde Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

Beylikdüzü'nde Korkunç Olay

Beylikdüzü'nde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan S.H., yaşamını yitirdi. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir araya gelen arkadaş grubu arasında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, hızlı bir şekilde kavgaya döndü ve bu sırada S.H., göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından durumu kritik olan S.H., hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayın failleri arasında yer alan K.G. ile birlikte evde bulunan R.R, S.N, N.A. ve A.M. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Bu kanlı olay, Beylikdüzü'nde sıradan bir arkadaş buluşmasının ne derece tehlikeli bir hale gelebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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