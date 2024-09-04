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Beylikdüzü'nde Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde tartışma sonrası bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, gözaltına alındı ve adliyeye götürüldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:19
Beylikdüzü'nde Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde Korkutan Olay

Beylikdüzü'nde gerçekleşen bir tartışma sonucunda, Ahmet Şamlı (65) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, şüpheli olarak gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Şamlı'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili titiz bir çalışma yürüttü. Olayın yaşandığı tarih olan 28 Ağustos’ta, Şamlı’nın aracında yapılan incelemede, farklı bir şahsa ait parmak izleri tespit edildi.

Şüphelinin Kimliği Belirlendi

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, parmak izinin yabancı uyruklu I.S.M.E.Y.M (20) ait olduğu belirlendi. Ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının İfadesi

Emniyet müdürlüğünde yapılan sorgulamada, şüphelinin Ahmet Şamlı ile bahçe işlerinde çalışmak üzere anlaştığını ve olay günü aracılığıyla kendisini belirlenen adrese götürdüğünü ifade ettiği öğrenildi. Burada, bahçe işleri sırasında aralarında çıkan bir sözlü tartışmanın ardından bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini kabul etti.

Yargı Süreci Başladı

Polezdaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve yargı süreci başladı. Bu olay, Beylikdüzü’nde yaşanan trajik bir olay olarak kayıtlara geçti.

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