Beylikdüzü'nde Bıçaklama Olayında 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde meydana gelen bıçaklama cinayetinin ardından 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:53
Beylikdüzü'nde Bıçaklama Olayında 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Olay, S.H. isimli bir kişinin, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. S.H., göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, cinayet şüphelisi K.G. dahil olmak üzere, S.H. ile aynı evde yaşayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik güçleri cinayetin detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.

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