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Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:02
Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bugün sabah saatlerinde doğal gaz tesisatından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Patlama Sonrası Korku Dolu Anlar

Patlama sonrası bina çevresinde moloz ve eşyalar etrafa saçılırken, birçok aracın da zarar gördüğü bildirildi. Bina sakinleri, olayın ardından apartmanı hızlıca tahliye etti ve durumu yetkililere bildirdiler. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kestikten sonra, yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, bodrum katındaki kapıcı dairesinde bulunan bir kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı; bu süreçte arama kurtarma köpeği de ekiplerle birlikte görev aldı.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada saat 07.30 civarında bir patlama meydana geldiğini ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

Bina Sakinlerinin Yaşadığı Korku

Olay saatinde apartmanda bulunan sakinlerden Mustafa Baş, patlama sesinin deprem gibi olduğunu ifade ederek, “Herhalde o patlamanın etkisiyle oturup kalktık. 9. katlarda oturuyoruz, her yer darmadağın, eşyalar dağılmış durumda,” şeklinde konuştu. Diğer bir apartman sakini Kadir Kalemci ise, patlamanın ardından merdivenlerle çıkarken karşılaştığı manzarayı, “Birçok kapı açılmadı, asansörler de kullanılamıyordu,” diyerek anlattı.

Olayda kaybedilen yaşam için başsağlığı mesajları gelirken, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması temenni ediliyor.

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