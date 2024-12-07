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Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:38
Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması

Beylikdüzü'nde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti.

Patlama Anı ve Sonrası

Patlama, doğal gaz tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Olay sonrası bina çevresinde moloz ve eşyalar etrafa yayıldı; savrulan parçalar birçok araca zarar verdi ve apartmanın pencereleri kırıldı. Binada yaşayanlar, hemen apartmanı boşaltarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını keserek güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yaralıları kurtarmak için hemen harekete geçti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bodrum kattaki kapıcı dairesinde bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İtfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri de görev aldı. Köpeklerle yapılan aramalarda, kapıcı dairesinde bulunan kişinin cansız bedeni beton blokların altından çıkarıldı.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği, olayın sabah saat 07.30 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, "Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tanıklardan İlk İzlenimler

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, “Patlama sesiyle uyandık, sanki deprem gibiydi. Bina çok kötü durumda, eşyalar dağılmış. Durum iç açıcı değil.” dedi. Diğer bir sakin Kadir Kalemci, yaşadığı paniği şu şekilde ifade etti: “Büyük bir patlama sesi duyduk, hemen merdivenlerden indik.”

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Doğal gaz patlaması, çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçıldığı ve araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

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