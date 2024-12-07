Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bina Boşaltıldı

Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması

Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu, binanın dışına moloz parçaları saçıldı.

Panikte Bina Boşaltıldı

Olayın ardından binanın sakinleri, büyük bir korkuyla apartmanı boşaltmaya başladı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Patlama sonrası, çevredeki elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.

Ekiplerin, daha fazla zararın önlenmesi amacıyla bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Sokakta güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.