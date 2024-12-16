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Beylikdüzü'nde Eşini ve Baldızını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde eşini ve baldızını bıçakla öldürdüğü iddia edilen Ferhat Boduroğlu'nun duruşması sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:54
Beylikdüzü'nde Eşini ve Baldızını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi ve baldızını bıçakla öldürmekle suçlanan Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Arif Türkan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Boduroğlu ve Arif Türkan ile taraf avukatları katıldı. Öldürülen kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki baba, küçük kızı Fatma Zehra Koyun'un, büyük kız kardeşinden daha önce öldürüldüğüne dair fotoğrafların var olduğunu belirterek, ölüm saatinin tekrar belirlenmesi gerektiği üzerinde durdu.

Tutuklu sanık Arif Türkan, yaşanan olayda kendisini sanık değil tanık olarak gördüğünü ve adalet istediğini ifade etti. Diğer tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ise, boşanma isteğini ve çocuklarını alma arzusunu dile getirerek, "Ben de bazı insanların kaldıramayacağı şeyleri kaldıramadım. Bir an nefsime yenik düştüm. Pişmanım. Bu bir kadın cinayeti değildir. Kimse cinsiyetinden dolayı öldürülmedi. Benim eşimle tek bir tane bile karakol kaydım yok" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti ve eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı erteledi.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Vildan Boduroğlu'nun bir süre eşinin Ferhat Boduroğlu ile geçimsizlik yaşadığı, bu nedenle çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun ile yaşamaya başladığı ifade edildi. İddianamede, sanığın 17 Eylül 2022'de tartıştığı eşi ile üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Sanık Boduroğlu'nun, olayın ardından üstünü değiştirdikten sonra kızını yanına alarak evden çıktığı ifade edilirken, olay sırasında evde bulunan Arif Türkan'ın ise sanığa yardım ederek suça iştirak ettiği kaydedildi. İddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" ile "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılması istenirken, Arif Türkan'a da 2 kez "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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