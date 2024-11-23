Beylikdüzü'nde Fabrika Yangınına 14 Saatlik Müdahele: Çökmeler Meydana Geldi

Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, gece saatlerinde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'deki plastik ev gereçleri üreten 6 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın Gelişimi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye, Beylikdüzü başta olmak üzere İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Patlama Sesleri ve Güvenlik Önlemleri

Fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlamaların meydana geldiği gözlemlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı tedbirler aldı. Yangın nedeniyle ambulanslar da olay yerinde hazır bekletiliyor.

Kısmi Çökmeler ve Hasar

Yangının etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları hala devam etmekte olup, fabrikada ağır hasar oluştuğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.