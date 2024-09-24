Beylikdüzü'nde Fabrikada Yangın Söndürüldü

Beylikdüzü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Dereboyu Caddesi üzerindeki Beysan Sanayi Sitesi'nde yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Yangın Anına Dair Bilgiler

4 katlı fabrikanın sabun ve deterjan gibi temizlik ürünlerinin üretimi gerçekleştirdiği öğrenildi. Alevlerin yükselmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale Süreci

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, insanların güvenli bir alan uzaklaşmasını sağladı. Yangın sırasında fabrikada mahsur kalan veya yaralanan kimse yoktu, ancak çevrede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekipleri, 6 araç ve 150 personelle yaklaşık 2,5 saat süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın plastik madde bulunan bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beylikdüzü'nde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.