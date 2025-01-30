Beylikdüzü'nde İş Merkezinde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Beylikdüzü'nde İş Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde yer alan Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Olayın ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkmasıyla birlikte bölge yoğun duman altında kalırken, itfaiye görevlileri etkin bir çalışma yürüterek yangının büyümesini engelledi.

Yapılan ilk incelemelerde, yangının giriş kattaki ekmek imalathanesinde başladığı tespit edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaket önlendi. Şu an için, iş merkezinde meydana gelen hasarın boyutları ve yangının çıkış nedeni üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı.

Beylikdüzü'nde iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.