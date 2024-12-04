Beylikdüzü'nde İSKİ Çalışmaları Sırasında Hafriyat Kamyonu Devrildi

Beylikdüzü'nde Altyapı Çalışmaları Sonrası Kaza

Beylikdüzü'nde, İSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yolun bir kısmında oluşan çökme, bir hafriyat kamyonunun devrilmesine neden oldu. Olay, Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde gerçekleşti.

Çöken alana mıcır dökmek üzere gelen 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu, aniden meydana gelen çökme ile devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, çevredeki trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı ve çalışma alanında gerekli güvenlik önlemleri alındı.