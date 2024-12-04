DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,53 0,07%
ALTIN
2.952,68 -0,04%
BITCOIN
3.334.720,14 -0,39%

Beylikdüzü'nde İSKİ Çalışmaları Sırasında Hafriyat Kamyonu Devrildi

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında meydana gelen çökme sonucunda bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:37
Beylikdüzü'nde İSKİ Çalışmaları Sırasında Hafriyat Kamyonu Devrildi

Beylikdüzü'nde Altyapı Çalışmaları Sonrası Kaza

Beylikdüzü'nde, İSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yolun bir kısmında oluşan çökme, bir hafriyat kamyonunun devrilmesine neden oldu. Olay, Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde gerçekleşti.

Çöken alana mıcır dökmek üzere gelen 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu, aniden meydana gelen çökme ile devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, çevredeki trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla kaldırıldı ve çalışma alanında gerekli güvenlik önlemleri alındı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor
2
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor
3
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı
4
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu
6
BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor
7
CHP'li Emir: TÜRK-İŞ'in Gıda Enflasyonu Rakamları Gerçeklerle Bağlantılı Değil

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı