Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu Gerçekleşti

Beylikdüzü'nde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Olay, Kavaklı Mahallesi Hisarönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda F.N, S.N. ve Z.N. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan Ele Geçirmeler ve Suç Tespitleri

Operasyonda ekipler, 18 kilogram kaçak tütün, 2 hava kompresörü, 2 adet tütün sarma makinesi, 800 boş sigara kutusu ve 23 bin boş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.N.'nin, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.

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