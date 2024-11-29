DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Birinin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan arandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:21
Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Beylikdüzü'nde Kaçak Tütün Operasyonu Gerçekleşti

Beylikdüzü'nde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Olay, Kavaklı Mahallesi Hisarönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyon sonucunda F.N, S.N. ve Z.N. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan Ele Geçirmeler ve Suç Tespitleri

Operasyonda ekipler, 18 kilogram kaçak tütün, 2 hava kompresörü, 2 adet tütün sarma makinesi, 800 boş sigara kutusu ve 23 bin boş makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.N.'nin, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili detayların araştırılmasına devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı ile Görüştü
3
Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı
4
Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi
5
İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor
6
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak
7
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor