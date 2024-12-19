Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu

Beylikdüzü'nde Kaldırımda Şoke Eden Buluntu

Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırım üzerinde el bombası bulundu. Olay, dikkatli bir vatandaşın bu tehlikeli maddeyi fark etmesiyle polise bildirildi.

Olay Yeri Güvenlik Çemberine Alındı

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Güvenliğin sağlanmasının ardından, bomba imha uzmanları olay yerine çağrıldı ve detaylı incelemeler yapıldı.

El Bombası İnceleme İçin Gönderildi

Bomba imha uzmanlarının yaptığı çalışmalar sonrasında, bulunan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri güvenli hale getirildikten sonra, cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

Bu olay, Beylikdüzü'nde yaşayanlar arasında endişe yaratırken, yetkililerin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası bulundu. Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası bulundu. Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.