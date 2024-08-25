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Beylikdüzü'nde Kaldırımda Oynayan Çocuklara Otomobil Çarptı

Beylikdüzü'nde otomobilin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu bir çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:48
Beylikdüzü'nde Kaldırımda Oynayan Çocuklara Otomobil Çarptı

Beylikdüzü'nde Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Beylikdüzü'nde, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen bir kazada, 4 çocuğun kaldırımda oturduğu sırada otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, S.A. tarafından kullanılan aracın Define Sokak'a giriş yaptığı sırada gerçekleşti.

Kaza Detayları

Otomobil, bıraktığı izlenim ile 4 çocuğa çarptıktan sonra bir iş yerinin camına çarparak kırıldı ve park halindeki bir diğer araca çarparak durabildi. Olay sonrası ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaldırımda oyun oynayan çocuklar yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Yaralı çocuklar, hemen hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün Durumu ve Tanık İfadeleri

Otomobil sürücüsü S.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanığı olan esnaf Mahmut Çelilli, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıktı. Kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Birinin durumu ağır herhalde." şeklinde ifadede bulundu.

Kaza Anının Görüntüleri

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin caddeden sokağa giriş yaparak kaldırımda oturan çocuklara çarptığı ve ayağından yaralanan bir çocuğun sekerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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