Beylikdüzü'nde Kar Küreme Kamyonu Devri Kaza: Sürücü Yaralı

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Kazası: Sürücü Yaralandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen bir kar küreme kamyonu kazaya sebep oldu. E-5 (D-100) Otoyolu Yakuplu mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen olayda, 34 HZA 958 plakalı kar küreme kamyonu, yolda etkili olan buzlanmanın sonucunda devrildi.

Olay anında yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren kamyon, bir süre otoyolda sürüklendikten sonra yan yolda durabildi. Kazanın ardından, durumu acil olan sürücü için hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyondan yola savrulan tuz ekipler tarafından temizlendi.