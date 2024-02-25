Beylikdüzü'nde korkutan yangın: Çocuk destek Merkezi'nde çıkan yangında 10 çocuk tahliye edildi

Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı’nda 3 katlı bir binada Çocuk Destek Merkezi faaliyet gösteriyordu. Saat 14.30 civarında binanın en üst katı sebebi bilinmeyen bir yangınla alev aldı.

Yangın çıktığını fark eden çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler hemen olay yerine geldi. Binanın en üst katında dumanlar arasında kalan 10 çocuk itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tahliye edilenlere olay yerinde müdahale etti. Dumandan zarar görenler ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın binaya maddi zarar verdi. Yangının sebebi belirlenmeye çalışılıyor.