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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı

Beylikdüzü'nde motosikletli iki şüpheli, kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:00
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı

Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan kuyumcu dükkanına motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, saldırganlar dükkanın önüne gelerek silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırı anında dükkan içerisindeki çalışanlar ve müşteriler, mermilerden korunmak için siper alarak güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Yapılan saldırıda, iş yerine toplamda 28 mermi isabet ederken, şans eseri olayda yaralanan kimse olmadı.

Olayın ardından durumu fark eden çevredekiler, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere bölgeye sevk edildi. Polis, olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra saldırganları yakalama çalışmaları başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı...

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı...

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

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