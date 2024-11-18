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Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı Kamerada

Beylikdüzü'nde motosikletli iki saldırgan kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda bulundu. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:58
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı Kamerada

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı Olayı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Beylikdüzü'nde yer alan bir kuyumcu dükkanına, motosikletli iki şüpheli tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen şüpheliler, dükkanın önüne yanaştıktan sonra silahla ateş açarak hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtı. Saldırıda, kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, mermilerden korunmak için siper aldı.

İş yerine toplam 28 mermi isabet ederken, neyse ki, olayda yaralanan kişi olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yeri incelemesi başlatıldı. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Buna ek olarak, motosikletli saldırganların ateş etme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerdeki detaylar, saldırganların dükkanın önünde durarak ateş açtığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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