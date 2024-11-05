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Beylikdüzü'nde Metrobüs Tahammülsüzlüğü: Kadın Yolcu Araçların Önünü Kesti

Beylikdüzü'nde, metrobüslerin durmamasına tepki gösteren bir kadın yolcu, durakta gergin anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:44
Beylikdüzü'nde Metrobüs Tahammülsüzlüğü: Kadın Yolcu Araçların Önünü Kesti

Beylikdüzü'nde Metrobüs Krizi

Beylikdüzü'nde, yolcu taşımakla yükümlü metrobüslerin duraklarda yolcu almaması, bir kadının tepkisini çekti. Olay, sabah saatlerinde Güzelyurt Durağı'nda meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Henüz kimliği belirlenemeyen kadın yolcu, metrobüse binmek üzere beklemekle yetinmedi. Uzun süre beklemesine rağmen boş metrobüslerin durmamasına sinirlenen kadın, metrobüs yoluna inerek bir aracı durdurmayı başardı.

Boş bir metrobüsün şoförüyle tartışma yaşayan yolcuya, bu sırada güvenlik görevlileri ve diğer yolcular müdahale etmeye çalıştı.

Görüntüler Kaydedildi

Yaşananlar, duraktaki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay sonrası güvenlik görevlileri, kadını duraktan uzaklaştırmaya çalışarak durumu sakinleştirmeye müdahale etti.

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