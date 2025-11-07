Beylikdüzü'nde Motosikletli Uyuşturucu Sevkiyatına Suçüstü: 7 kilo 840 gram Eroin

Beylikdüzü'nde durdurulan motosiklette 7 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Kendini G.M. olarak tanıtan şüpheli, A.G.(30) olarak tespit edilip gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde motosikletli uyuşturucu sevkiyatına suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen asayiş uygulamasında durdurulan bir motosiklette 7 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Olayda, kendisini farklı bir isimle tanıttığı belirlenen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi E-5 Güney Yan Yol üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüpheli görülen motosiklet sürücüsü durduruldu ve kimlik beyanında bulundu.

Yapılan ilk sorgulamada kendisini G.M. olarak tanıtan şüphelinin, sistemdeki fotoğrafıyla eşleşmediği tespit edildi. Devam eden incelemeler sonucunda şahsın A.G.(30) olduğu belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve motosiklette yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 7 kilo 840 gram eroin, 1 adet cep telefonu, 205 dolar, 5 euro ve 85 TL para bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

