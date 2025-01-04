Beylikdüzü'nde Otomobil Merdivenleri Aşarak Yaya Yoluna Girdi

Beylikdüzü'nde Şaşırtıcı Olay: Otomobil Merdivenlerden Yaya Yoluna Girdi

Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi'nde bir otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, sıradan bir günün ortasında yaşandı ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.

Otomobil sürücüsü, fırından alışveriş yaptıktan sonra aracına binerek söz konusu merdivenleri inmek için harekete geçti. Sürücü, 4-5 basamaklı merdivenleri başarıyla geçerek yaya yoluna giriş yaptı.

Bu sırada, fırından çıkan bir kadın doğrusu kaza tehlikesi atlattı. Merdivenden inen otomobil, duraksamadan kendi yoluna devam ederken çevredeki vatandaşlar, duruma tepkiliydi. Olayın güvenlik kameralarına yansıması ise, yaşananların daha geniş kitlelerce görülmesini sağladı.

Bu tür olaylar, trafikte ve yayalar için tehlike teşkil edebileceği için bir kez daha dikkat çekti.