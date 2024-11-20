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Beylikdüzü'nde Patenli Kişiye Tutunarak İlerleyen Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi

Beylikdüzü'nde patenli bir kişinin bir araca tutunarak ilerlemesi nedeniyle sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:48
Beylikdüzü'nde Patenli Kişiye Tutunarak İlerleyen Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi

Beylikdüzü'nde Trafik Kurallarına Uymayan Sürücüye Ceza

Beylikdüzü'nde, patenli bir kişinin bir otomobile tutunarak trafikte ilerlediği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu durum üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Patenli kişinin tutunarak ilerlediği aracın plaka bilgisi incelendi ve sürücüsünün kimliği belirlendi. H.Ç. adıyla tanınan sürücü, kısa sürede yakalandı.

Cezanın Detayları

Sürücü H.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmeliğe gösterilen diğer kurallara uymamak” maddesinden 690 lira ceza kesildi. Bu uygulama, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, vatandaşların trafikteki güvenliğini korumak amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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