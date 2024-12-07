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Beylikdüzü'nde Patlama: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Bir Kişi Kayboldu

Beylikdüzü'nde bir dairede meydana gelen patlamada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:39
Beylikdüzü'nde Patlama: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Bir Kişi Kayboldu

Beylikdüzü'nde Patlama Felaketi

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale Süreci

Patlama sonucunda binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Bina sakinleri derhal apartmanı boşaltırken, olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine intikal etti.

Ekipler, çevrede güvenliği sağlamak amacıyla sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kestiler. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yaralı olarak kurtarılan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Binanın eksi birinci katındaki kapıcı dairesinde bulunan bir kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarına bir arama kurtarma köpeği de destek veriyor.

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını...

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonucu yaralanan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını...

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonucu yaralanan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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