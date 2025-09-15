Beylikdüzü'nde pompalı tüfekle yaralama iddiası: Şüpheli Y.K. gözaltında

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen Y.K. yakalandı; tüfek çöp konteynerinde bulundu, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:04
Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı sitede pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan ve henüz ismi bilinmeyen kadın ile eşi Y.K. arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden ayrılan Y.K., motosikletiyle siteye geri döndü.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşini yanında getirdiği pompalı tüfekle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek, site yakınlarındaki bir çöp konteynerinde bulundu.

Emniyet güçlerinin çalışması sonucu şüpheli Y.K. yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

