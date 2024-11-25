Beylikdüzü'nde Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde Seyir Halindeki Araçta Yangın

Beylikdüzü, D-100 kara yolunda bir otomobilde yangın meydana geldi. İbrahim E. yönetimindeki 34 EGR 177 plakalı aracın motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın sırasında sürücü aracını yol kenarına çekmeyi başardı ve derhal itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili bir başka önemli detay ise; sürücünün aracın kiralık olduğunu bildirmesi oldu. Yangının sebebinin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.