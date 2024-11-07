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Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir kafede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:32
Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı Olayı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana gelen silahlı yaralama olayında, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si mahkeme tarafından tutuklandı.

Saldırı Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın hemen ardından soruşturma başlatarak, olay anında kafede bulunan 3 şüphelinin belirlenmesine yönelik çalışmalara hız verdi. Olay Nasıl Gerçekleşti?

Olayın, daha önceden alacak meselesi olan bir kişiyle tartışma sonucu büyüdüğü ve tartışmanın ardından şüphelilerden birinin silahını çekerek, tartıştıkları şahsı ayağından yaraladığı tespit edildi. Yaralının durumu nedeniyle sağlık ekipleri derhal müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Şüphelilerin Yakalanması

Çatışmadan sonra kaçarak izlerini kaybettiren saldırganların kimliklerini tespit eden güvenlik güçleri, D.D., G.E. ve yaşı küçük M.Y.K.'yı kısa süre içinde yakaladı. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.D. ve G.E. tutuklanırken, M.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Anının Görüntüleri

Öte yandan, kafede yaşanan silahlı saldırı anının bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi. Bu görüntüler, olayın detayları hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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