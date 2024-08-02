Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Beylikdüzü'nde Kaynaklanan Silahlı Olay

Beylikdüzü ilçesinde, 29 Temmuz tarihinde Kavaklı Mahallesi'nde bir eve silahla ateş açıldığı iddiasıyla ilgili olarak polis harekete geçti.

Polis Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, ateşin seyir halindeki bir araçtan açıldığı belirlendi.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanması

Olay yerindeki plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde, aracın sahibi olarak C.F. tespit edildi. C.F., Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alındı. Ancak, araştırmalar sonucunda silahla ateşi açan kişinin R.M. olduğu belirlendi.

Alkol Etkisiyle Rastgele Ateş Açtı

R.M., polis ekiplerince yakalandı ve olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, alkolün etkisiyle çevreye rastgele ateş açtığını belirtti.

Adli Süreç Başladı

Yapılan işlemler sonrası sürücü C.F. serbest bırakılırken, şüpheli R.M. adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin başlaması sağlandı.