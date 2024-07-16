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Beylikdüzü'nde tekne ve bot çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti!

Beylikdüzü'nde bir marinada meydana gelen tekne ve bot çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun cansız bedenine altı saatlik arama sonucunda ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:23
Beylikdüzü'nde tekne ve bot çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti!

Beylikdüzü'nde bulunan bir marina önlerinde seyreden bir tekne ile bir bot henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu denize düştü. Olayın ardından hemen sağlık ekibi ve deniz polisi haberdar edildi.

Kaza sonrası Mahanoğlu'nun ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, aile üyeleri ve yakınları büyük bir endişe ve üzüntü içinde bekledi. 

Mahanoğlu'nun cansız bedeni, yaklaşık altı saat süren aramalar sonucunda kazanın yaşandığı yerin 150 metre ilerisinde, kıyıya yakın bir noktada bulundu.

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