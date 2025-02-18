Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza

Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyen bir servis minibüsü, sürücüsüne uygulanan yüksek ceza ile gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün ters istikamette seyrettiği anları sosyal medyada izleyip inceleme başlatarak sürücüyü tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, S.A. isimli sürücüye ceza kesildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

Bu tür tedbirlerin, trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğinin arttırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.