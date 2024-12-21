Beylikdüzü'nde Tır Garajında Yangın: 2 Evcil Hayvan Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü'nde Yangın Felaketi

Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi'ndeki bir tır garajında meydana gelen yangında, 2 evcil hayvan hayatını kaybetti ve 3 barınak ile bir tır ciddi şekilde zarar gördü. Yangın, şoförlere ait konteynerlerde bulunan çay ocağından, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Kısa sürede kontrolsüz bir şekilde büyüyen alevler, 2 konteyner ve 1 barakayı tamamen sardı. Yangını fark eden şoförler, araçlarını bölgeden uzaklaştırmayı başardı, ancak bir tırın dorsesi alev aldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının garajdaki akaryakıt deposuna ulaşmasını önleyerek hızlı bir müdahalede bulundu. Ekiplerin çabalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Hayvanların Kaybı

Yangın sonrasında, şoförlerin kullandığı 2 konteyner ile 1 baraka tamamen yanarken, 1 tırın dorsesinde de hasar meydana geldi. Yapılan incelemede, yangın çıkan konteynerde bir kedi ve bir köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Beylikdüzü'nde tır garajındaki çay ocağında çıkan yangında 2 evcil hayvan öldü, 3 barınak ile bir tır zarar gördü.

Beylikdüzü'nde tır garajındaki çay ocağında çıkan yangında 2 evcil hayvan öldü, 3 barınak ile bir tır zarar gördü.