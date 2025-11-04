Beylikdüzü'nde Yol Verme Tartışması: İki Kadın Kavga Etti

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen olayın gergin anları kameralara yansıdı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında kadınlardan biri diğer sürücünün aracına girerek saldırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak öfkesini atamayan kadın, uzaklaşan aracı tekmeleyerek tepki gösterdi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kavgaya müdahale eden vatandaşların ve olayın şehir trafiğinde yarattığı kısa süreli karmaşanın izleri yer alıyor.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NDE İKİ KADIN ARASINDA ÇIKAN YOL VERME TARTIŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI. BİRBİRİNE GİREN KADINLARI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRIRKEN, YAŞANAN O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.