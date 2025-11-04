Beylikdüzü'nde Yol Verme Tartışması: İki Kadın Kavga Etti

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde sabah saatlerinde yol verme tartışması kavgaya dönüştü; vatandaşlar müdahale etti, olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:21
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen olayın gergin anları kameralara yansıdı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında kadınlardan biri diğer sürücünün aracına girerek saldırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak öfkesini atamayan kadın, uzaklaşan aracı tekmeleyerek tepki gösterdi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kavgaya müdahale eden vatandaşların ve olayın şehir trafiğinde yarattığı kısa süreli karmaşanın izleri yer alıyor.

