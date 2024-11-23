DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.376.359,21 1,39%

Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını 16 Saatte Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'ndeki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:57
Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını 16 Saatte Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan, plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın Müdahalesi ve Güvenlik Önlemleri

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Beylikdüzü başta olmak üzere, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçeden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla hızla müdürlüğe geçti. Ancak, yangın esnasında fabrikadaki patlamalar nedeniyle içeriye girilemediği için robotik araçlar kullanıldı.

Yangının Sonuçları

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Tüm bu çabalara rağmen, yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi ve ekiplerin çalışmaları devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kayıp Kişi Denizde Ölü Bulundu
2
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
3
Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı: Eğitimin Önemi ve Atama Bilgileri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü'nde Önemli Açıklamalar
5
Sakarya'da Evde Yangın: Engelli Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı Ziyaret Etti
7
Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı