Beylikdüzü'ndeki Fabrika Yangını 16 Saatte Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan, plastik ev gereçleri üreten 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın Müdahalesi ve Güvenlik Önlemleri

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Beylikdüzü başta olmak üzere, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçeden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla hızla müdürlüğe geçti. Ancak, yangın esnasında fabrikadaki patlamalar nedeniyle içeriye girilemediği için robotik araçlar kullanıldı.

Yangının Sonuçları

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Tüm bu çabalara rağmen, yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi ve ekiplerin çalışmaları devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.