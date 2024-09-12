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Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Seferinde Lastik Patlaması

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferindeki metrobüs lastiği patladı, seferler normale döndü.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:34
Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Seferinde Lastik Patlaması

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Seferinde Lastik Patlaması

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan bir metrobüs, Saadetdere durağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu durdu.

Olaydan hemen sonra, durakta bekleyen yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Patlayan lastik nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, metrobüs seferleri bir süre boyunca Söğütlüçeşme yönünde kontrollü olarak tek şeritten gerçekleştirildi.

İlgili belediye ekipleri, lastiği patlayan metrobüsü kaldırarak seferlerin tekrar normale dönmesini sağladı. Olay sonrası, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gereken önlemler alındı.

Sonuç olarak, metrobüs seferlerindeki bu aksama, sayesinde hızlı bir müdahale ile çözüme kavuşturuldu.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler...

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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