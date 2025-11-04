Beylikova Belediyesi Hububat Ekimine Başladı — Toprak Analizleriyle Verim Artışı

Eskişehir Beylikova Belediyesi, 25 noktada yapılan toprak analizleri sonrası 4 traktör ve 1 kamyonla hububat ekimine başladı; hedef verim ve sürdürülebilir tarım.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:23
Beylikova Belediyesi Hububat Ekimine Başladı — Toprak Analizleriyle Verim Artışı

Beylikova Belediyesi Hububat Ekimine Başladı — Toprak Analizleriyle Verim Artışı

Eskişehir Beylikova Belediyesi, ilçede tarımsal üretimi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla hububat ekim çalışmalarına başladı.

Ekim öncesinde yapılan hazırlık sürecinde, ilçenin farklı bölgelerinden alınan numunelerle 25 ayrı noktada toprak analizi gerçekleştirildi. Analiz sonuçlarına göre toprak yapısına en uygun tohum ve taban gübresi seçilerek verimliliği artırmaya yönelik planlama yapıldı. Belediyeye ve kooperatife ait 4 traktör ile 1 kamyonun görev aldığı ekim çalışmaları, geniş bir ekibin sahadaki özverili çalışmalarıyla sürdürülüyor.

İlçemize değer katmaya devam ediyoruz

Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak açıklamasında şunları söyledi: "Beylikova Belediyesi olarak yalnızca altyapı ve sosyal hizmetlerle değil, tarımsal üretimle de ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Bugün, tarıma ayırdığımız yüzölçüm bakımından Türkiye’nin birinci belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu konumumuzu daha da güçlendirmek için her ekim döneminde bilimsel verilere dayalı üretim planlaması yapıyoruz. Bu yıl hububat ekiminde toprak analizlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre, en uygun tohum ve gübreleri tercih ettik. Amacımız hem verimi artırmak hem de sürdürülebilir üretim anlayışını belediye bünyesinde kalıcı hale getirmek. Elde edeceğimiz ürünler, ilçemizin tarımsal kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm belediye personelimize, kooperatif çalışanlarımıza ve sahadaki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Beylikova Belediyesi, yıl boyunca farklı ürün gruplarında gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle yerel kalkınma, gıda güvenliği ve kırsal istihdamın artırılması yönünde örnek bir model oluşturmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA BELEDİYESİ, İLÇEDE TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI...

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA BELEDİYESİ, İLÇEDE TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLEMEESKİŞEHİR BEYLİKOVA BELEDİYESİ, İLÇEDE TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLEMEK AMACIYLA HUBUBAT EKİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BUĞDAY VE ARPA TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU. K AMACIYLA HUBUBAT EKİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BUĞDAY VE ARPA TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA BELEDİYESİ, İLÇEDE TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti