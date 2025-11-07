Beylikova’da 10 Kasım: Atatürk’ü Anma Programı

Eskişehir Beylikova’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, Mehmet Avdan Ortaokulu öğrencilerinin performansları ve 09.05’teki saygı duruşuyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:00
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde anlamlı tören

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle gerçekleştirildi.

Program, saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Mehmet Avdan Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı anma programı sahnelenerek, Atatürk’ün hayatı, fikirleri ve Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık ruhu üzerine şiirler, oratoryo ve anlatımlı sahne performansları sergilendi. Katılımcılar program boyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Programın ardından açıklamada bulunan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak şunları ifade etti:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, millete bıraktığı eşsiz miras ve fikirleriyle her geçen yıl daha büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında, onun gösterdiği çağdaş, bilimsel ve ilerici hedeflere ulaşma kararlılığımız tamdır. Bugün bu değerleri emek vererek hazırladıkları programla bizlere aktaran öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum.

Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk köşesinin gezilmesiyle sona erdi. Programa; Beylikova Kaymakama Ali Kantilav, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve kurum amirleri katıldı.

