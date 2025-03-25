Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İfadesini Veriyor

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile iddiaları nedeniyle Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerde Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği ve hile karıştırıldığı iddialarıyla bir soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, İnan Güney'in ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca, soruşturmanın detayları ve sonuçları kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Gelişmeler takip ediliyor.