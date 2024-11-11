Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beyoğlu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Heyecanı

Beyoğlu Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. İki taraf arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından sözleşmenin detayları kamuoyuna açıklandı.

İmzalar Atıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla imzalandı.

Önemli Kazanımlar

Sözleşmeyle birlikte işçilere günlük yevmiye ve sosyal paketlerde yüzde 40 zam yapılacak. Ayrıca, işçilere her yıl 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Temmuz 2025 itibarıyla işçiler enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı alacak. 2025 yılı aralık ayında ise işçilerin haftalık çalışma saati 40 saat olacak.

Başkan Güney'in Açıklamaları

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sözleşmeyi imzalamalarının sebebini ise şöyle ifade etti: "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, artan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımı korumak, helal lokmalarını büyütmek için toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm Beyoğlu Belediyesi emekçilerine ve Beyoğlu'muza hayırlı olsun.”

Sendika Temsilcileri de Memnun

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, imzalanan sözleşmeden dolayı Belediye Başkanı Güney ve emeği geçenlere teşekkür ederek, amaçlarının her bir üyenin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü, Beyoğlu Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla imzalandı.