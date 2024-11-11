DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.931,19 1,3%
BITCOIN
2.800.509,5 -3,03%

Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beyoğlu Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İşçilere önemli zamlar ve ikramiyeler sağlanacak.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:57
Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Beyoğlu Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi Heyecanı

Beyoğlu Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. İki taraf arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından sözleşmenin detayları kamuoyuna açıklandı.

İmzalar Atıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla imzalandı.

Önemli Kazanımlar

Sözleşmeyle birlikte işçilere günlük yevmiye ve sosyal paketlerde yüzde 40 zam yapılacak. Ayrıca, işçilere her yıl 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Temmuz 2025 itibarıyla işçiler enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı alacak. 2025 yılı aralık ayında ise işçilerin haftalık çalışma saati 40 saat olacak.

Başkan Güney'in Açıklamaları

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sözleşmeyi imzalamalarının sebebini ise şöyle ifade etti: "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, artan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımı korumak, helal lokmalarını büyütmek için toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm Beyoğlu Belediyesi emekçilerine ve Beyoğlu'muza hayırlı olsun.”

Sendika Temsilcileri de Memnun

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, imzalanan sözleşmeden dolayı Belediye Başkanı Güney ve emeği geçenlere teşekkür ederek, amaçlarının her bir üyenin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş...

Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü, Beyoğlu Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla imzalandı.

İLGİLİ HABERLER

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi
2
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi
3
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
4
Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
7
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak