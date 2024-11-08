Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması

Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Gerginlik

Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e destek için bazı CHP'li meclis üyeleri tarafından protesto gösterisi yapıldı. Kayyuma hayır! sloganları eşliğinde masalara vurularak protesto eden üyeler, ortamda gerilime yol açtı. AK Parti Grubunun Tepkisi Bu olayın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, protestoya yanıt vererek, meclis ortamının bu şekilde istismar edilemeyeceğini belirtti. Çimen, "Meclis salonu gösteri yeri değildir. Yargı kararıyla tutuklanmış bir belediye başkanını savunmanızı kabul etmiyoruz. Terörün mü, devletin mi yanında olacaksınız?" dedi. Toplantının Devamı Gerilimin artmasının ardından, AK Parti Grubu toplantıdan ayrılma kararı aldı. Belediye Başkanı İnan Güney, CHP'li üyeleri dövizlerini indirmeleri için uyararak toplantının sonlandırıldığını açıkladı.