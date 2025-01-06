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Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda SGK Borçları Tartışıldı

Beyoğlu Belediyesi Meclis toplantısında SGK borçları gündeme geldi. Başkan İnan Güney borçları ödemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:17
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda SGK Borçları Tartışıldı

Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda SGK Borçları Tartışıldı

Beyoğlu Belediye Meclisi, SGK borçları ve hacizlerle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ocak ayı meclis oturumunun ilkinde, Beyazıt Belediye Başkanı İnan Güney başkanlık yaptı. Güney, SGK'ya olan borçlarının neden olduğu hacizlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Başkan Güney, belediyenin SGK'ya olan borçlarının gündemlerinde olduğunu ifade ederek, "31 Mart akşamı halkımızın oylarıyla seçildiğimizde, tek bir amacımız vardı. Vatandaşa hizmet, halka hizmet" dedi. Güney, belediyenin geçmiş borçlarını ödemek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

"Devraldığımız dönemde, belediyenin borç yükünü paylaşmıştık. Bizden önceki dönemde 700 milyona yakın SGK ve vergi borcunu yine paylaşmıştık. Ancak devlette süreklilik esastır. Bunun da bilincindeyiz. Biz bu borçları reddetmiyoruz, geçmiş dönem de olsa, bu dönem de olsa biz bu borçları ödeme eğilimindeyiz," şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, tarihi yapılar üzerinde gerçekleştirilen hacizlerin doğru olmadığının altını çizen Güney, "Bunları üzüm yemek değil, bağcı dövmek maksadı taşıyan uygulamalar olarak görüyoruz. Bizi izleyen Beyoğlulu komşularımıza şunu söyleyeyim; üzerimizdeki baskı azalmıyor, ancak size hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz yollarda sokaklarda olacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen'in Eleştirileri

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Sezayi Çimen, belediyenin altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2019 yılından beri Beyoğlu Belediyesi, Piripaşa Mahallesi’nde yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle esnafımızı canından bezdirmiş durumda. CHP demek çöp demek, çamur demek" dedi.

Çimen, SGK’ya olan borçların ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, "SGK'ya en borçlu 10 belediyeden 7'sinin CHP'li olması, 10 milyar liralık borçla zirvede İzmir'in olması tesadüf değildir. Kaçış yok, SGK'ya olan prim borçlarınızı ödemek zorundasınız" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi'nin emekçi haklarını ihlal ettiğini savunan Çimen, yılbaşında yapılan ışıklandırmalara ne kadar para harcandığını sordu. "Bunları Beyoğlu halkı adına sizlere soruyorum" dedi.

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