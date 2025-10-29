Beyoğlu'da Havai Fişek Yangını: 6 Kişi Dumandan Kurtarıldı

Beyoğlu Mermer Sokak'ta havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan 6 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:43
Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bir apartmanda, havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı ihbarı alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve müdahale

Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

