Beyoğlu'da Havai Fişek Yangını: 6 Kişi Dumandan Kurtarıldı

Beyoğlu'da apartmanda havai fişek nedeniyle yangın: 6 kişi kurtarıldı

Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bir apartmanda, havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı ihbarı alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve müdahale

Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

