Beyoğlu'da Tünel Girişinde Sıkışan Kişi 6 Saatlik Kurtarma ile Kurtarıldı

Beyoğlu'da Tünel Girişinde Sıkışan Kişi Kurtarıldı

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde 6 saatlik kurtarma operasyonu

Beyoğlu'nda, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alanda bir kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen bir vatandaşın, dar alanda bir kişinin bağırdığı yönündeki ihbarı sonrası yapılan ilk müdahalede, bir kişinin iki duvar arasında sıkıştığı ve yaralandığı tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmada matkap ve balyoz kullanarak duvarı deldi ve kişiyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Kurtarılan kişi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerince müdahale edildi; vücudunda çizikler bulunduğu bildirildi ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.