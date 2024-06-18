Beyoğlu'dan iş yerine saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu’ndaki Katipmustafa Çelebi Mahallsi’ndeki Sadri Alışık Sokak’ta yer alan bir iş yerinin önüne 4 şüpheli tarafından ateş edildi. Silahla ateş eden şüpheliler 1 kişiyi yaralayıp kaçarken polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı. Kaçan şüpheli İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından kovalamacı sonucu yakalanırken, kullanılan silah da ele geçirildi.

Polis ekipleri M.T. isimli şahsı kovalamaca sonucu yakalarken, şüpheli M.T. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırıda yaralanan Erkan B’nin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği ve tedavi olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin ise kalan 3 şüpheliyi yakalamak üzere çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.