Beyoğlu'nda 33 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Beyoğlu'nda Sahte İçki Operasyonu

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 33 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu operasyon, son zamanlarda sahte ve kaçak içki tüketimine bağlı ölümlerin artması sebebiyle yapıldı.

Denetim Ayrıntıları

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki satışı yapan işletmelerde yaptığı denetimlerde, üzerinde bandrol bulunmayan 33 şişe yaklaşık 16 litrelik sahte içki tespit etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Denetimler sonucunda sahte içki bulunan iki ayrı işletmenin sorumlusunun M.Ç. ve R.G. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında, çeşitli suçlardan toplamda 28 kayıtları olduğu kaydedildi.

Adli Süreç

Şüpheliler hakkında, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet, benzer denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.