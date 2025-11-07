Beyoğlu'nda Ahşap Binada Kısmi Çökme: 2 Bina Tahliye Edildi

Olay

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokakta saat 13.00 sıralarında, 2 katlı metruk ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti. Yakındaki 2 bina tedbiren tahliye edilirken sokak trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görgü tanıkları

Tahliye edilen binada yaşayan Melek Kuru, "Tam olay anında apartmanın içerisinde oturuyordum. Çok yoğun bir gürültü sesi duydum. Tahtaların düştüğüne şahit oldum. Uzun zamandır da yıkılma aşamasındaydı. Yıkılmasını bekliyorduk. Çok korktuk. Hala endişeliyiz. Yıkılmasını istiyoruz çünkü burada çocuklarımız var ve oynuyorlar. Hala tehlike devam ediyor. Burada uzun yıllardır kimse oturmuyor. Ev sahiplerine ulaşılamıyor. Ben evime girmek istiyorum ama giremiyorum" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Sibel Evcil ise, "Uzun yıllardır burada otururuz. Ev 6 yıldır boş. Son 2 yıldır da yıkılma tehlikesi var. Ama son 1 senedir yağmur aldıkça ev yan yatmaya başladı. Bir sürü çocuğumuz var bahçede. Yıkılmazsa çok büyük tehlikesi var" diye konuştu.

Ekiplerin incelemesi devam ederken, çevredeki güvenlik ve trafiğe ilişkin önlemler sürdürülüyor.

BEYOĞLU'NDA 2 KATLI METRUK AHŞAP BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, YAKINDAKİ 2 BİNA TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ.